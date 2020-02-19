В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,1%.
Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, коэффициент был установлен с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.
Индексация затронет почти 4 млн человек и обойдется бюджету в 21,7 млрд рублей, пишет RT.
Ранее сообщалось, что в Конституции России (статья 75) хотят закрепить регулярную индексацию пособий и пенсий.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым