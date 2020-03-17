В логистическом центре КАМАЗа начали применять беспилотники для доставки комплектующих

В логистическом центре КАМАЗа начали применять беспилотные тягачи для доставки комплектующих со склада на производство.

За счет внедрения беспилотников логисты рассчитывают выровнять график поставки деталей на конвейер.

Так, на конечных точках маршрута, на складах и в межконвейерных зонах, специалисты отслеживают на мониторе передвижение беспилотника.

По словам заместителя директора департамента по управлению проектами логистического центра Дмитрия Агеева, это дает возможность более равномерно вести подготовку товарных корзин, не создавая больших запасов.

Все беспилотники работают на электрической тяге — воздуху на производстве не грозят выхлопы дизельного двигателя, а работники ощутят снижение шума на заводских магистралях.

В течение двух месяцев беспилотные тягачи будут тестироваться, если их показатели эффективности оправдаются, схема транспортного обслуживания производства с помощью беспилотников будет расширяться, сообщили в пресс-службе КАМАЗа.