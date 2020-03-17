НЧИ КФУ перешел на дистанционное обучение

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Студентов Набережночелнинского института Казанского федерального университета перевели на дистанционное обучение до 15 апреля.

Как пишут «Вести КАМАЗа», студенты будут получать задания на сайте вуза через личный кабинет, а также по видеосвязи.

Накануне сообщалось, что КФУ рассматривает возможность перевода студентов на дистанционное обучение. О переходе уже заявили КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, ПГАФКСиТ и т. д.