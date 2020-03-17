НЧИ КФУ перешел на дистанционное обучение
Студентов Набережночелнинского института Казанского федерального университета перевели на дистанционное обучение до 15 апреля.
Как пишут «Вести КАМАЗа», студенты будут получать задания на сайте вуза через личный кабинет, а также по видеосвязи.
Накануне сообщалось, что КФУ рассматривает возможность перевода студентов на дистанционное обучение. О переходе уже заявили КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, ПГАФКСиТ и т. д.ОбществоОбразование Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым