Студентов ПГАФКСиТ выселят из Деревни Универсиады
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСиТ) переводит обучение в дистанционный формат. В связи с этим вуз выселит своих студентов из Деревни Универсиады.
Декан факультета спорта ПГАФКСиТ Роберт Бикмухаметов сообщил, что студентам до 19 марта необходимо купить билеты домой и освободить общежитие. Их выселяют до особого распоряжения Министерства просвещения РФ и Роспотребнадзора.
В общежитии останутся только дети-сироты, иностранцы и сотрудники вуза, сообщает «Татар-информ».
Ранее КНИТУ-КАИ также объявил о временном переходе на дистанционный режим обучения.ОбществоОбразование Татарстан
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