Студентов ПГАФКСиТ выселят из Деревни Универсиады

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСиТ) переводит обучение в дистанционный формат. В связи с этим вуз выселит своих студентов из Деревни Универсиады.

Декан факультета спорта ПГАФКСиТ Роберт Бикмухаметов сообщил, что студентам до 19 марта необходимо купить билеты домой и освободить общежитие. Их выселяют до особого распоряжения Министерства просвещения РФ и Роспотребнадзора.

В общежитии останутся только дети-сироты, иностранцы и сотрудники вуза, сообщает «Татар-информ».

Ранее КНИТУ-КАИ также объявил о временном переходе на дистанционный режим обучения.