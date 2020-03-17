В ВОЗ посоветовали пить парацетамол от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует пить парацетамол при самолечении от коронавируса нового типа.

Также организация заявила, что в этих целях не следует употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства.

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID19, — прим. ред.). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — сказал пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Однако он отметил, что если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то принимать его можно, передает «РИА Новости».