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В ВОЗ посоветовали пить парацетамол от коронавируса

14:23, 17.03.2020
В ВОЗ посоветовали пить парацетамол от коронавируса
Фото: pexels.com

Всемирная организация здравоохранения рекомендует пить парацетамол при самолечении от коронавируса нового типа.

Также организация заявила, что в этих целях не следует употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства.

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID19, — прим. ред.). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — сказал пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Однако он отметил, что если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то принимать его можно, передает «РИА Новости».

ОбществоМедицина
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