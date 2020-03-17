Штаб по борьбе с коронавирусом опроверг данные о 245 заболевших в Татарстане

Штаб по борьбе с коронавирусом назвал фейком сообщения о 245 заболевших коронавирусом в Татарстане, заявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

В новости, распространившейся в соцсетях и мессенджерах, утверждается, что в Татарстане, якобы по официальным данным, заболели 245 человек.

«В субботу президент РТ призвал сограждан отказаться от поездок за границу и заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий во всех регионах России. Он попросил отнестись к этой мере спокойно», — заметила она.

Кроме того, Фазлеева опровергла еще одну фейковую новость — о том, что сегодня с 23.00 до 5.00 военные самолеты будут распылять лекарство для дезинфекции. В тексте сообщения граждан просят закрыть на этот период времени окна и двери и не выходить на улицу.

Также заместитель премьер-министра республики подчеркнула, что медицинское обследование всех, кто вернулся из-за рубежа, проводится на дому. У этих людей нет симптомов коронавируса, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что на 16 марта 77 человек в Татарстане находятся под наблюдением из-за контакта с больными с подозрением на коронавирус, за последние сутки прибавилось 12 человек.

