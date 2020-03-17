В лесных питомниках Татарстана проводят работы по «чернению снега»

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Сейчас в лесных питомниках Татарстана проводятся работы по «чернению снега». Специалисты разбрасывают золу на участки посевных отделений в целях ускорения схода снежного покрова и сохранения воды в почве.

Такие работы были проведены на территории Тетюшского участкового лесничества. Сотрудниками ГБУ РТ «Тетюшский лесхоз» было внесено более 320 кг золы на площади 1 га.

Работники «Аксубаевского лесхоза» провели подобные работы на территории питомников Ибрайкинского и Чебоксарского участковых лесничеств.

Как отметили в Минлесхозе Татарстана, «чернение снега» снижает риск заражения посадочного материала различными заболеваниями, а также возникновения солнечных ожогов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году, по сравнению с 2010 годом, количество случаев незаконной рубки лесных насаждений снизилось на 40,4%.

