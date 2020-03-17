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Более 90% китайских производителей на AliExpress восстановили работу и поставки товаров

12:47, 17.03.2020
Более 90% китайских производителей на AliExpress восстановили работу и поставки товаров
Фото: flickr.com

Более 90% производителей из Китая на AliExpress восстановили работу и поставки товаров.

Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли отправляться с задержкой, восстанавливаются. Задержанные посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней, говорится в сообщении «AliExpress Россия».

Там уточнили, что на время карантина в Китае продажи российских производителей на онлайн-площадке возросли на 20%. «Это беспрецедентный рост локальных поставщиков», — отметили в компании.

Пользователям, которые столкнулись с задержкой, предлагаются купоны с компенсацией на следующую покупку в зависимости от длительности ожидания. Сумма купонов, которые будут выданы, составит 90 млн рублей.

Напомним, из-за вспышки нового коронавируса в Китае россияне стали отказываться от заказов товаров в популярном интернет-магазине AliExpress, опасаясь, что вместе с ними может попасть вирус. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что посылки из КНР безопасны.

БизнесРозничная торговля
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