В Татарстане задержали наркодилера с закладками сразу для пяти городов

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На въезде в Набережные Челны автоинспекторы задержали 22-летнего наркодилера из Санкт-Петербурга, перевозившего запрещенные вещества для продажи в Казани, Набережных Челнах, Челябинске, Омске и Новосибирске.

Сообщается, что автомобиль был остановлен для проверки на посту. Полицейские заметили, что водитель сильно волнуется, и приняли решение осмотреть личные вещи. При проверке мобильного телефона были обнаружены файлы с изображением участков местности и координат закладок с наркотическими средствами.

После этого полицейские приняли решение осмотреть автомобиль. При досмотре было изъято 30 свертков с порошкообразным веществом. Это оказался мефедрон общей массой 10 килограммов 378 грамма.

Задержанный признался, что вез наркотики из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Он должен был оборудовать закладки в Казани, Набережных Челнах, Челябинске, Омске и Новосибирске. Часть наркотиков он уже успел заложить в тайники в Елабужском, Пестречинском районах, а также в лесном массиве у автодороги Йошкар-Ола — Казань. Таким образом, он перевозил почти 13 килограммов запрещенных веществ, передают «Вести КАМАЗа»

Водитель задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Казани оперативники ОРЧ собственной безопасности и УНК МВД по РТ задержали по подозрению в распространении наркотиков трех жителей Елабужского района, в числе которых оказался сотрудник полиции.

