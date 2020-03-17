В Татарстане начали устанавливать гнездовья для птиц

Охотники Нижнекамского района совместно с начальником МРО и специалистом ГКБР РТ по биоресурсам начали устанавливать гнездовья для водоплавающих птиц.

Из-за раннего наступления весны зимующие птицы начали возвращаться в Татарстан почти на месяц раньше. Поэтому было решено установить искусственные гнездовья, чтобы птицы могли начать вывод потомства, передает Комитет по биоресурсам РТ.

Гнезда разместили в общедоступных охотничьих угодьях Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что в Агрыз и Зеленодольск прилетели лебеди.

