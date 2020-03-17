В Татарстане начали устанавливать гнездовья для птиц
Охотники Нижнекамского района совместно с начальником МРО и специалистом ГКБР РТ по биоресурсам начали устанавливать гнездовья для водоплавающих птиц.
Из-за раннего наступления весны зимующие птицы начали возвращаться в Татарстан почти на месяц раньше. Поэтому было решено установить искусственные гнездовья, чтобы птицы могли начать вывод потомства, передает Комитет по биоресурсам РТ.
Гнезда разместили в общедоступных охотничьих угодьях Нижнекамского района.
Ранее сообщалось, что в Агрыз и Зеленодольск прилетели лебеди.
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