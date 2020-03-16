В Агрыз и Зеленодольск с зимовки вернулись лебеди из-за аномального тепла

В Татарстане на территории природных заказников «Свияжский» и «Кичке-Тан» замечены лебеди, прилетевшие с зимовки.

В начале марта птиц заметили в Спасском районе, на территории природного заказника «Спасский», в пойме реки Волги.

Раннее возвращение лебедей, занесенных в Красную книгу, связано с аномальным теплом, пояснили в Госкомитете РТ по биологическим ресурсам.

В ведомстве отметили, что водоемы достаточно свободны ото льда и птицы без проблем смогут найти корм для пропитания.

Напомним, первые лебеди вернулись с зимовки в Татарстан в начале марта.