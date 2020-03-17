В конце 2019 года «Камгэсэнергострой» судился с «Туполевым» на 280 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В IV квартале 2019 года ПАО «Камгэсэнергострой» участвовало в четырех процессах, связанных с долгами ПАО «Туполев». Казанская компания требовала в общей сложности 277,7 млн рублей.

Согласно отчетности челнинской строительной компании, в Арбитражном суде Татарстана за отчетный период рассматривались пять дел, связанных с компанией. Из них четыре иска были поданы «Камгэсэнергостроем» к ПАО «Туполев».

Из материалов следует, что по иску на 21,7 млн рублей решение суда вступило в законную силу. Еще два заявления (на 89,8 и 19,4 млн) удовлетворены частично. Четвертый иск, на 146,8 млн, рассматривался уже в феврале 2020-го.

Пятым судебным разбирательством компании за октябрь — декабрь 2019-го стал иск ООО «Камгэс-СтройГрад» к «материнской» компании. «Дочка» потребовала у «Камгэса» 450 млн рублей, но требования были отклонены.

Ранее «Реальное время» уже писало о судебных тяжбах между «Камгэсэнергостроем» и «Туполевым». Все они касаются контрактов на модернизацию Казанского авиазавода, составлявших не один миллиард рублей.