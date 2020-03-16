Российский рынок отыграл часть утреннего падения

Утром в понедельник российский рынок акций рухнул на 4%. В течение дня биржа отыграла часть падения, но все же закрылась с отрицательным показателем.

По итогам 16 февраля, индекс Мосбиржи опустился до 2266,9 пункта (-2,14%). Индекс РТС упал на 2,5%, до 966,93 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Доллар вырос на 2,08% — до 74,1 руб., евро подорожал на 2,4% — до 82,67 руб. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 13,6% — до $30,3 за баррель.

Напомним, что новый финансовый кризис начался на прошлой неделе, когда напряжение из-за коронавируса сошлось с падением цен на нефть из-за отказа России участвовать в сделке ОПЕК+.