Минобразования Татарстана перенесло конкурсы и олимпиады из-за угрозы коронавируса

На фоне распространения коронавируса Министерство образования и науки Татарстана пересмотрело график массовых мероприятий. Перенесены конкурсы и олимпиады.

Как рассказал на совещании глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов, ряд крупных спортивных мероприятий пройдет без зрителей. Всероссийский этап предметных олимпиад также будет проходить «с максимальным рассредоточением по разным кабинетам и с соблюдением всех мер профилактики», передает пресс-служба министерства.

Бурганов также напомнил, что на контроле необходимо держать режим уборки детсадов, школ и колледжей.

«Особое внимание следует уделить организации работы «утренних фильтров», визуального наблюдения среди детей и сотрудников. В случае обнаружения симптомов ОРВИ — изолировать больного, вызвать врача и родителей ребенка», — подытожил министр.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Татарстана готовы перевести школьников на дистанционное обучение. Пока отмечается, что на дистанционное обучение будут переводить школьников, возвращающихся из-за границы.