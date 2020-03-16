Минобразования Татарстана перенесло конкурсы и олимпиады из-за угрозы коронавируса
На фоне распространения коронавируса Министерство образования и науки Татарстана пересмотрело график массовых мероприятий. Перенесены конкурсы и олимпиады.
Как рассказал на совещании глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов, ряд крупных спортивных мероприятий пройдет без зрителей. Всероссийский этап предметных олимпиад также будет проходить «с максимальным рассредоточением по разным кабинетам и с соблюдением всех мер профилактики», передает пресс-служба министерства.
Бурганов также напомнил, что на контроле необходимо держать режим уборки детсадов, школ и колледжей.
«Особое внимание следует уделить организации работы «утренних фильтров», визуального наблюдения среди детей и сотрудников. В случае обнаружения симптомов ОРВИ — изолировать больного, вызвать врача и родителей ребенка», — подытожил министр.
Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Татарстана готовы перевести школьников на дистанционное обучение. Пока отмечается, что на дистанционное обучение будут переводить школьников, возвращающихся из-за границы.ОбществоВластьМедицинаОбразование Татарстан
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