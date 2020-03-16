Организаторы Horeca by Kazan 2020 сообщили о переносе выставки на неопределенный срок
Выставка Horeca by Kazan 2020 будет перенесена на неопределенный срок. Об этом «Реальному времени» сообщили организаторы.
Точную дату мероприятия назовут чуть позже.
Выставку переносят из-за сложившейся ситуации с коронавирусом нового типа.
Напомним, IX Всероссийский сход предпринимателей татарских сел и «Тотальный диктант», а также еще ряд мероприятий перенесли на неопределенный срок в связи с коронавирусом.
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