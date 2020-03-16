Новости общества

17:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Организаторы Horeca by Kazan 2020 сообщили о переносе выставки на неопределенный срок

16:23, 16.03.2020
Организаторы Horeca by Kazan 2020 сообщили о переносе выставки на неопределенный срок
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Выставка Horeca by Kazan 2020 будет перенесена на неопределенный срок. Об этом «Реальному времени» сообщили организаторы.

Точную дату мероприятия назовут чуть позже.

Выставку переносят из-за сложившейся ситуации с коронавирусом нового типа.

Напомним, IX Всероссийский сход предпринимателей татарских сел и «Тотальный диктант», а также еще ряд мероприятий перенесли на неопределенный срок в связи с коронавирусом.

ОбществоБизнесМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров