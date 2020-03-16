В девяти школах Казани появятся пристрои для увеличения количества мест в столовых

Фото: realnoevremya.ru Дарья Турцева

В Казани в этом году ожидается рекордное количество первоклассников — около 20,5 тыс. человек. Для того чтобы восполнить дефицит посадочных мест в школьных столовых, их планируется реконструировать, а в девяти школах города возведут пристрои.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике», сейчас количество учеников превышает мощности школьных столовых. По норме на одно место должно быть три школьника, а в 100 муниципальных школах города это число варьируется от 5 до 16 человек на место.

Градоначальник поручил приступить к возведению пристроев сразу после завершения учебного года. «За лето надо не только возвести пристрои, но и оснастить их оборудованием, ввести в эксплуатацию. С 1 сентября мы должны уже суметь организовать там питание детей. Для нас это очень большая задача, и она будет у нас в приоритете», — передает слова Метшина корреспондент «Реального времени».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов.

