В Татарстан вернулись с зимовки первые лебеди

В Татарстан вернулись с зимовки первые лебеди. Краснокнижные птицы были замечены на территории природного заказника «Спасский» в пойме реки Волги, неподалеку от села Щербеть, а также на промоинах реки Камы в Нижнекамском районе.

Лебедей заметили сотрудники Госкомитета по биоресурсам. Как передает пресс-служба ведомства, ранее возвращение птиц связано с теплой погодой. Переживать о них нет необходимости, так как водоемы достаточно свободные и у птиц имеется корм для пропитания.

Ранее орнитологи Казанского федерального университета заметили, что грачи не улетали в теплые края.

