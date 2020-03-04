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В Татарстан вернулись с зимовки первые лебеди

10:10, 04.03.2020
В Татарстан вернулись с зимовки первые лебеди
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Татарстан вернулись с зимовки первые лебеди. Краснокнижные птицы были замечены на территории природного заказника «Спасский» в пойме реки Волги, неподалеку от села Щербеть, а также на промоинах реки Камы в Нижнекамском районе.

Лебедей заметили сотрудники Госкомитета по биоресурсам. Как передает пресс-служба ведомства, ранее возвращение птиц связано с теплой погодой. Переживать о них нет необходимости, так как водоемы достаточно свободные и у птиц имеется корм для пропитания.

Ранее орнитологи Казанского федерального университета заметили, что грачи не улетали в теплые края.

Общество Татарстан
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