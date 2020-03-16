Под Казанью 76 тонн огурцов уничтожили из-за высокой цены на овощи

Под Казанью тепличный комбинат «Майский» утилизировал 76 тонн огурцов. Причиной послужило то, что из-за высокой цены в магазинах снизился спрос на овощи.

По словам пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, высокая наценка ретейлера привела к ухудшению спроса. При этом производитель должен держать обговоренный в договоре резерв для поставки товара в случае необходимости. Необходимости не было, поэтому за 7 дней продукция потеряла полезные свойства — так объяснили утилизацию продуктов в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«По нашим данным, компания не отказывает тем, кто обращается с просьбами оказать спонсорскую помощь, то есть детским домам, нуждающимся и так далее. Но поставляется исключительно свежая продукция», — цитирует ведомство «Татар-информ».

Отметим, что ранее пользователи соцсетей поделились кадрами из супермаркета, где практически все полки пусты.

