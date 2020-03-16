В Польше магазины снизили цены на жизненно важные товары из-за коронавируса

Фото: Andrzej Barabasz (Chepry) / wikipedia.org

В Польше уже 103 человека заболели коронавирусом и трое скончались. Россия была вынуждена закрыть границу с этой страной. Любовь из Кракова рассказала нашему изданию, что с четверга закрыты все школы, детские сады, ясли, колледжи и университеты.



— Сегодня уже налажена коммуникация с учителями. Детям высылаются материалы для изучения, задания на дом. Их нужно в определенные сроки сделать, сфотографировать и выслать учителю на проверку. Приходят письма поддержки от учителей. Это особенно трогательно: «Очень скучаем по вам, хоть и не можем не радоваться тишине и покою в школе. Не забудьте хорошо отдохнуть, пообщаться с родителями, посмотреть хорошее кино. И до скорой встречи». Это очень тепло и нужно сейчас. Письма приходят даже от учителей физкультуры, коллективные — о важности физической активности, о том, чем можно позаниматься дома.

В почтовые ящики приходят инструкции о том, как и чем правильно мыть руки. Крупные продуктовые магазины совместно объявили о снижении цен на жизненно важные товары на период карантина. Банк Польши принял решение о возможности отсрочки платежей по кредитам для тех, кто остался без дохода в это трудное время. Все больничные и консультации можно получить онлайн, через телесвязь с врачами. Закрыты все входы в горы и природные заповедники, не работают парковки возле них. По всей Польше флешмоб #zostańwdomu , который призывает подумать о близких, пожилых, людях с онкологией, с тяжелыми хроническими заболеваниями и остаться дома. Не выходить. Не разносить заразу. Не рисковать их жизнями. Сокращены часы работы госучреждений. С сегодняшнего дня закрываются все бары, рестораны и торговые центры, а также границы Польши.



На «Фейсбуке» тем не менее люди разряжают обстановку мемами и шутками. Иначе становится совсем грустно и страшно. Всех, кого могли, перевели на работу из дома. Для тех, кто ходит в офис, висят санитайзеры, раздаются антибактериальные салфетки для столов и оргтехники. Сегодня состоялись последние посадки самолетов. С завтрашнего дня авиасообщение закрывается. Положение чрезвычайной эпидемиологической обстановки объявлено.



В магазинах сейчас наладили доставки, и ситуация выровнялась. Да и народ угомонился, хотя туалетная бумага до сих пор популярна. Насчет масок и санитайзеров — говорят, трудно найти даже в аптеках, но лично не проверяла. Общественный транспорт будет ходить реже, первый ряд кресел огорожен в целях безопасности водителя. Все парковки до конца марта с сегодняшнего дня будут в городе бесплатны.



Подробнее о том, как в разных странах справляются с эпидемией коронавируса читайте в материале «Реального времени».