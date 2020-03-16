В Казани стартуют аукционы на размещение мест уличной торговли
В Казани стартовали аукционы на размещение стационарных торговых объектов на территории общественных пространств, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.
Объекты нестационарной торговли появятся в 10 парках, в том числе у озера Комсомольское в Дербышках и у озера Лебяжье в Кировском районе, пляжи около которых были обустроены в прошлом году.
В 2019 году было разыграно 53 аукциона на 2 года, большинство из объектов продолжат работать в этом году. Самозанятые тоже могут принять участие в аукционах. На прошлой неделе объявили 15 аукционов из 25 с общей начальной ценой лотов почти 1,5 млн рублей.ОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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