В Казани стартуют аукционы на размещение мест уличной торговли

В Казани стартовали аукционы на размещение стационарных торговых объектов на территории общественных пространств, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Объекты нестационарной торговли появятся в 10 парках, в том числе у озера Комсомольское в Дербышках и у озера Лебяжье в Кировском районе, пляжи около которых были обустроены в прошлом году.

В 2019 году было разыграно 53 аукциона на 2 года, большинство из объектов продолжат работать в этом году. Самозанятые тоже могут принять участие в аукционах. На прошлой неделе объявили 15 аукционов из 25 с общей начальной ценой лотов почти 1,5 млн рублей.