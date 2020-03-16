Исследование: 60% жителей Казани уверены, что им недоплачивают на работе

Аналитики Райффайзенбанка провели исследование об уровне зарплат в Казани. Выяснилось, что большинство работников считает, что работодатель им недоплачивает.

По данным опроса, в Казани 35% жителей зарабатывают меньше 30 тысяч рублей. Почти половина респондентов (43%) ответили, что зарабатывают от 31 до 50 тысяч рублей. И только пятая часть (20%) опрошенных заявила, что их заработок составляет 50 тысяч рублей.

Большинство опрошенных (60%) считают, что работодатели им недоплачивают. 22% респондентов согласны с тем, что их доход соответствует знаниям и навыкам. Лишь 1,5% наемных работников считают, что им платят больше, чем следовало бы.

Ранее в исследовании Финансового университета при правительстве РФ говорилось, что реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году. Наибольший рост прогнозируется в пяти регионах — Татарстане (3,4%), Якутии и Ленинградской области (по 3,2%), Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области (по 3%).

