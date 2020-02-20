Эксперты: в Татарстане в 2020 году больше всего вырастут зарплаты

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Наибольший рост прогнозируется в пяти регионах — Татарстане (3,4%), Якутии и Ленинградской области (по 3,2%), Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области (по 3%), пишет ТАСС.



Самым низким рост реальной заработной платы, по оценкам экспертов, будет в Приморском крае (1,4%), Новосибирской области (1,6%), Республике Карелия (1,7%), Самарской (1,8%) и Свердловской областях (1,9%).



Ранее сообщалось, что средняя зарплата работников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, по итогам 11 месяцев 2019 года составила 36,5 тыс. рублей. Это на 6% больше, чем в предыдущем году.

