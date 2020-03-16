Весенний сезон охоты в Татарстане: Москва дала добро на перенос сроков

Фото: Арсений Фавстрицкий

Росприроднадзор поддержал инициативу Госкомитета РТ по биоресурсам и весенний сезон любительской и спортивной охоты в Татарстане перенесен с традиционной по срокам четвертой субботы апреля — на третью. Отправиться в поля, чтобы попытаться добыть гуся, селезня утки или вальдшнепа, можно будет уже с 18 апреля. Продлится сезон охоты 10 дней — по 28 апреля.

— Реализация разрешений на добычу охотничьих ресурсов, по регламенту, начнется за две недели до старта сезона, — пояснил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

Согласно правилам охоты, как и прежде, при охоте на пернатую дичь запрещено применять нарезное оружие, а при использовании гладкоствольных ружей, настоятельно рекомендуется оставить дома пулевые патроны и картечь. Запрещено осуществлять добычу с применением огнестрельного и пневматического оружия на расстоянии менее 200 метров от ближайшего жилья. Под защитой государства находится гусь серый, лебеди и самки уток. Охотникам также рекомендуется помнить о дневном лимите добычи: не более 2 гусей, 3 селезней утки и 3 вальдшнепов.