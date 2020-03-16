Казанцы рассказали, как налаживается жизнь в Китае после приостановки эпидемии коронавируса

Меры борьбы с распространением коронавируса с каждым днем все жестче. Расширяются карантинные зоны, закрываются не только границы.

В конце прошлой недели представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что ситуация в стране начала стабилизироваться. Он отметил, что за неделю ни в одном городе провинции Хубей, кроме Уханя, не было зарегистрировано ни одного нового случая. Более того, эпидемиолог заверил, что эпидемия будет побеждена уже в июне этого года, если все страны примут, подобно Китаю, необходимые меры. Страна пока остается закрытой. Очное обучение во всех учебных заведениях отменено, однако каждый учащийся имеет доступ к дистанционному обучению, студенты, в том числе иностранные, слушают лекции по интернету.



Как жители Китая справляются со страшной угрозой, рассказал казанец Адель Васильев, живущий сейчас в Китае.



— Когда объявили карантин, город закрыли для приезжающих, а если ты уже приехал — добро пожаловать на карантин. Выехать можно было, но по приезде в другие города тебя также ждал карантин на 14 дней, людей заселяли в отели. В каждом жилищном комплексе раздавали билеты (купоны) на выход за пределы ЖК, происходило это один раз в два дня. Публичные места закрыли. Были открыты только круглосуточные магазины и супермаркеты. Причем специально поставленные на входе люди проверяли и записывали температуру посетителей.

Так продолжалось до начала марта. После 2 марта открылись многие магазины, торговый центр, местные бары. Но на входе всегда проверяют температуру и личный QR-код здоровья — он есть в телефоне у каждого. Код имеет три цвета. Зеленый — можно ходить куда угодно, оранжевый — сиди дома в карантине, красный — вы у нас отшельник, должны быть в больнице на карантине, и даже полицию могут вызвать.

Карантин был объявлен в начале февраля. Люди в компьютерных программах указывают, где они находились, был ли контакт с инфицированными, как они себя чувствуют сейчас. Все делается на гражданской ответственности, хотя и программы могут отслеживать место нахождения каждого.

Еще один россиянин, Юрий Козырев, подтвердил, что жизнь в китайских городах постепенно налаживается:



— Спрашивал знакомого из Даляня. Там сейчас на всю провинцию Ляонин — 10 заболевших. Все общественные места, типа кинотеатров, караоке или парков с аттракционами, закрыты. Магазины работают, как и рестораны, но еду можно покупать только на вынос. При посадке на поезд или самолет надо дополнительно зарегистрироваться, оставить информацию о том, куда едешь, где будешь там жить.

При посадке в городской автобус водитель следит не только за оплатой проезда, но и за тем, чтобы у пассажира была маска. Без маски в автобус нельзя. На работе тоже можно быть только в маске. На улице — как хочешь. Как в эпицентре — я не знаю, провинция Хубей полностью закрыта, туда нельзя заехать ни на каком транспорте, собственно, как и выехать.

Ворота университета закрыли

На фото — город Цзиньхуа, провинция Чжэцзян. Ворота университета закрыли. Вообще, через эти ворота и раньше только пешеходный проход был открыт, но сейчас полностью закрыто. Продукты и то, что еще необходимо, привозят через главные ворота. Вход и выход закрыты полностью. Кто не уехал на Новый год, тот живет в общежитии. Тем, кто

уехал, строго сказано не возвращаться, пока не будет специально разрешено.

Уроки проводятся онлайн. Всем студентам каждый день надо на специальном

сайте проходить небольшой опросник. Там вопросы: «Как самочувствие? Ты не на карантине? Есть ли у тебя подозрение на коронавирус? У тебя диагностирован коронавирус? Был ли в провинции Хубей за последние 14 дней? Контактировал ли с больными за последние 14 дней?" И т. д.

Подробнее о том, как переживают вирус в других странах в материале «Реального времени».

