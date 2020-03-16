Исполком Казани забрал у дочки Аитова незаконно отчужденный участок за 56 млн рублей

Фото: "Реальное время"

В муниципальную собственность по решению Арбитражного суда РТ возвращен участок 7,8 га в Казани, в промзоне на улице Короленко, 120. По данным «Реального времени», последней собственницей этой земли с кадастровой стоимостью 56,6 млн рублей была Светлана Токинова (Котова), дочь осужденного застройщика Рашида Аитова.



Первым собственником спорного участка под производственными корпусами бывшего завода «Стройдеталь» в декабре 2012-го оказался Евгений Депресов — водитель предпринимателя Диаса Насыбуллина. Вместе с боссом водитель в 2016-м пошел попал в уголовное дело за предоставление в суд фиктивных документов и увод собственности по решениям Фемиды. В суде Депресов рассказывал, что «своих земель» и в глаза не видел.

Сам участок с 2012 по 2014 год успел сменить пять собственников и в марте 2014-го, если верить документам, была куплен Светланой Токиновой у ООО «Фирма «Стройконцепт», а позже арестован Следкомом по РТ в рамках уголовного дела Аитова — дело Депресова-Насыбуллина возбудили позже.

Решение Арбитража было исполнено 14 января 2020 года — ровно через месяц и 10 дней после вступления приговора Рашиду Аитову по уголовному делу и освобождения имущества родни осужденного из-под ареста. 15 января бывший участок Токиновой стал муниципальным.

Впрочем, как выяснило «Реальное время», старшая дочь Рашида Аитова была и остается самой состоятельной из его детей.