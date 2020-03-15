Азербайджан приостанавливает авиасообщение с Казанью и другими городами России

Оперативный штаб при правительстве Азербайджана сообщил, что страна временно приостанавливает авиаперелеты в ряд российских городов. Это связано с распространением нового коронавируса.

Так, с 17 марта временно прекращаются полеты по маршрутам Баку — Казань — Баку, Баку — Минеральные Воды — Баку, Баку — Уфа — Баку, осуществляемые «Азербайджанскими авиалиниями». С 17 марта приостанавливается осуществление авиарейсов по направлениям Новосибирск — Баку — Новосибирск (авиакомпания S7), Екатеринбург — Баку — Екатеринбург («Уральские авиалинии»), Сургут — Баку — Сургут (Utair), а с 18 марта — по маршруту Красноярск — Баку — Красноярск («ИрАэро»), пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на 15 марта границы России можно пересечь только с тремя странами — Азербайджаном, Белоруссией и Финляндией.