Минпромторг объяснил пустые полки в магазинах

В Минпромторге рассказали, что если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров.

«Выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время», — цитирует сообщение ведомства РБК.



Также там отметили, что торговые сети «заранее начали создавать товарный запас» и увеличивать заказы у поставщиков.

Ранее торговые сети сообщили об увеличении спроса на некоторые товары — крупы, макаронные изделия и средства гигиены. Это связано с сообщениями о распространении в мире нового коронавируса и ослаблении курса рубля.

Так, в Metro сообщили, что у компании на складах есть запасы всех необходимых категорий товаров. В «Ленте» рассказали об отсутствии пустых полок в магазинах. В «Ашане» также заявили об отсутствии дефицита товаров.