Татарстанский санаторий ввел особый режим из-за коронавируса
Санаторий «Бакирово» в Лениногорском районе Татарстана объявил особый режим из-за распространения коронавируса.
«Он включает в себя ограничение массовых мероприятий. В целях профилактики администрация санатория просит отдыхающих не покидать без особой надобности территорию здравницы. Вход посторонних в санаторий также воспрещен», — говорится в заявлении санатория.
Ранее на правительственном совещании президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал жестко соблюдать меры особого санитарно-эпидемиологического режима, введенного в республике. Он подчеркнул, что все требования продиктованы необходимостью защитить здоровье граждан.ОбществоМедицина Татарстан
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