Татарстанский санаторий ввел особый режим из-за коронавируса

Санаторий «Бакирово» в Лениногорском районе Татарстана объявил особый режим из-за распространения коронавируса.

«Он включает в себя ограничение массовых мероприятий. В целях профилактики администрация санатория просит отдыхающих не покидать без особой надобности территорию здравницы. Вход посторонних в санаторий также воспрещен», — говорится в заявлении санатория.

Ранее на правительственном совещании президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал жестко соблюдать меры особого санитарно-эпидемиологического режима, введенного в республике. Он подчеркнул, что все требования продиктованы необходимостью защитить здоровье граждан.