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Венедиктов предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию

17:56, 15.03.2020 1
Венедиктов предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию
Фото: realnoevremya.ru

Главный редактор радио «Эхо Москвы», глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию из-за распространения коронавируса.

По его словам, школы, где находится большинство избирательных участков, надо отправить на карантин.

«Изучая рост эпидемии в европейских странах и меры, предпринимаемые правительствами этих государств, думаю, что правильно поставить вопрос об отмене голосования 22 апреля», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Он вступит в силу, если по результатам общероссийского голосования изменения в Конституцию РФ поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие. Голосование назначено на 22 апреля.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:38
    Смекалистый еврей! Верную да "без войны" подал идею.
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