Венедиктов предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию

Главный редактор радио «Эхо Москвы», глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию из-за распространения коронавируса.



По его словам, школы, где находится большинство избирательных участков, надо отправить на карантин.

«Изучая рост эпидемии в европейских странах и меры, предпринимаемые правительствами этих государств, думаю, что правильно поставить вопрос об отмене голосования 22 апреля», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Он вступит в силу, если по результатам общероссийского голосования изменения в Конституцию РФ поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие. Голосование назначено на 22 апреля.