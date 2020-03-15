В Казани потратят 80 млн рублей на приобретение саженцев рябин и клена

Горводзеленхоз потратит 80 млн рублей на приобретение саженцев рябин, клена, лип, ели обыкновенной для реконструкции зеленых зон улиц Казани.

Крайний срок поставки деревьев — 30 апреля 2020 года. Изначально стоимость данного контракта составляла 92,8 млн рублей.

Всего будет приобретено 3434 дерева, из которых 305 кленов остролистных «Файервью», 1000 лип мелколистных «Гринспайер», 1957 лип европейских «Паллида», 52 обыкновенных елей, 120 рябин обыкновенных сорта «Россика Майор», «Аспленифолия» и «Шиервотер Сидлинг». Возраст саженец не дольше быть меньше 10 лет для лип, рябина и ели должны быть не моложе 7 и 9 лет соответственно.



Ранее сообщалось, что «День посадки леса» в Татарстане пройдет 25 апреля.\

Ранее администрации всех семи районов Казани закупят деревья на общую сумму в 279,5 млн рублей. Тендер касается посадки высокодекоративных деревьев на так называемых «гостевых маршрутах» Казани.