В Татарстане восстановили движение по мосту через Свиягу

В Буинском районе Татарстана восстановили автомобильное движение по мосту через реку Свияга у населенного пункта Немчиновка. При подъеме воды движение снова будет перекрыто, отмечает пресс-служба Миндротранса РТ.



Движение по мосту через Свиягу у населенного пункта Черки Кильдуразы по-прежнему закрыто

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Буинском районе Татарстана затопило два моста на реке Свияга - у населенных пунктов Кият и Черки Кильдуразы. Высота перелива составляет 30 см и 54 см соответственно.