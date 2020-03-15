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В Татарстане восстановили движение по мосту через Свиягу

15:50, 15.03.2020
В Татарстане восстановили движение по мосту через Свиягу
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Буинском районе Татарстана восстановили автомобильное движение по мосту через реку Свияга у населенного пункта Немчиновка. При подъеме воды движение снова будет перекрыто, отмечает пресс-служба Миндротранса РТ.

Движение по мосту через Свиягу у населенного пункта Черки Кильдуразы по-прежнему закрыто

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Буинском районе Татарстана затопило два моста на реке Свияга - у населенных пунктов Кият и Черки Кильдуразы. Высота перелива составляет 30 см и 54 см соответственно.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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