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В Татарстане затопило два моста

10:19, 11.03.2020
В Татарстане затопило два моста
Фото: МЧС по РТ

В Буинском районе Татарстана затопило два моста на реке Свияга. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Подтопление двух низководных мостов произошло у населенных пунктов Кият и Черки Кильдуразы. Высота перелива составляет 30 см и 54 см соответственно.

Сообщается, что жизнедеятельность населения не нарушена. Противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение предусмотрены. Предусмотрены также и объездные пути.

Общество Татарстан
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