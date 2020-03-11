В Татарстане затопило два моста

Фото: МЧС по РТ

В Буинском районе Татарстана затопило два моста на реке Свияга. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Подтопление двух низководных мостов произошло у населенных пунктов Кият и Черки Кильдуразы. Высота перелива составляет 30 см и 54 см соответственно.

Сообщается, что жизнедеятельность населения не нарушена. Противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение предусмотрены. Предусмотрены также и объездные пути.

