В Татарстане затопило два моста
В Буинском районе Татарстана затопило два моста на реке Свияга. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
Подтопление двух низководных мостов произошло у населенных пунктов Кият и Черки Кильдуразы. Высота перелива составляет 30 см и 54 см соответственно.
Сообщается, что жизнедеятельность населения не нарушена. Противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение предусмотрены. Предусмотрены также и объездные пути.
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