Saudi Aramco отчиталась о сокращении чистой прибыли на 21% в 2019 году

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco по итогам 2019 года получила чистую прибыль в размере $88,2 млрд против $111,1 млрд годом ранее. Таким образом прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефти компании за год сократилась на 21%.

Снижение показателя объясняется низкими ценами на нефть и ограничением добычи, передает ТАСС.

Добыча нефти конденсата в компании в 2019 году составила 13,2 млн б/c н.э. Запасы компании на конец года составили 259 млрд баррелей н.э.