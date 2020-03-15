РЖД отменила поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса. Когда движение поездов будет восстановлено, компания не уточняет. Кроме того, приостанавливается сообщение с Латвией.

Из сообщения РЖД следует, что отменяются поезда по маршрутам



№65/66 Москва — Кишинев (АО «ФПК»),

№5/6 Москва — Киев (Украинские ж. д.),

№23/24 Москва — Одесса (Украинские ж. д.),

№ 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж. д.), включая вагоны Херсон — Москва,

№73/74 Москва — Львов (Украинские ж. д.), включая прицепные вагоны Хмельницкий — Москва,

№ 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж. д.), включая вагоны Полтава — Москва, Днепр — Москва,

№53/54 Санкт-Петербург — Киев (Украинские ж. д.), включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург,

№47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж. д.),

№341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж. д.),

№361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж. д.),

№369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж. д.).

Ранее РЖД приостановила железнодорожное сообщение с Германией, Францией, Монголией, Чехией. Компания также предоставила пассажирам возможность в период с 14 марта по 10 апреля сдать невозвратные билеты за полную стоимость, если у них отменилась поездка из-за коронавируса.