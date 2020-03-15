РЖД отменила поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса. Когда движение поездов будет восстановлено, компания не уточняет. Кроме того, приостанавливается сообщение с Латвией.
Из сообщения РЖД следует, что отменяются поезда по маршрутам
- №65/66 Москва — Кишинев (АО «ФПК»),
- №5/6 Москва — Киев (Украинские ж. д.),
- №23/24 Москва — Одесса (Украинские ж. д.),
- № 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж. д.), включая вагоны Херсон — Москва,
- №73/74 Москва — Львов (Украинские ж. д.), включая прицепные вагоны Хмельницкий — Москва,
- № 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж. д.), включая вагоны Полтава — Москва, Днепр — Москва,
- №53/54 Санкт-Петербург — Киев (Украинские ж. д.), включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург,
- №47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж. д.),
- №341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж. д.),
- №361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж. д.),
- №369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж. д.).
Ранее РЖД приостановила железнодорожное сообщение с Германией, Францией, Монголией, Чехией. Компания также предоставила пассажирам возможность в период с 14 марта по 10 апреля сдать невозвратные билеты за полную стоимость, если у них отменилась поездка из-за коронавируса.БизнесТранспортОбществоМедицина
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