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РЖД отменила поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса

13:23, 15.03.2020
РЖД отменила поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса. Когда движение поездов будет восстановлено, компания не уточняет. Кроме того, приостанавливается сообщение с Латвией.

Из сообщения РЖД следует, что отменяются поезда по маршрутам

  • №65/66 Москва — Кишинев (АО «ФПК»),
  • №5/6 Москва — Киев (Украинские ж. д.),
  • №23/24 Москва — Одесса (Украинские ж. д.),
  • № 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж. д.), включая вагоны Херсон — Москва,
  • №73/74 Москва — Львов (Украинские ж. д.), включая прицепные вагоны Хмельницкий — Москва,
  • № 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж. д.), включая вагоны Полтава — Москва, Днепр — Москва,
  • №53/54 Санкт-Петербург — Киев (Украинские ж. д.), включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург,
  • №47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж. д.),
  • №341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж. д.),
  • №361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж. д.),
  • №369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж. д.).

Ранее РЖД приостановила железнодорожное сообщение с Германией, Францией, Монголией, Чехией. Компания также предоставила пассажирам возможность в период с 14 марта по 10 апреля сдать невозвратные билеты за полную стоимость, если у них отменилась поездка из-за коронавируса.

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