В Казани АСВ снизило стоимость главного офиса «Анкор Банка» до 88 млн рублей
В Казани бывшая штаб-квартира «Анкор Банка» вновь выставлена на продажу. Однако теперь объект оценивается в 88,2 млн рублей.
Автором объявления на Avito выступает АО «Российский аукционный дом». Здание площадью 1 789,3 кв. м расположено на улице Братьев Касимовых. Комплекс также включает в себя еще одно административное здание и гараж.
Напомним, что в августе этот же объект оценивался в 152 млн рублей. 3 марта 2017 года «Анкор Банк» лишился лицензии. Арбитраж признал его банкротом 10 апреля того же года. Сумма требований кредиторов составляла 6,2 млрд рублей.НедвижимостьЭкономикаБанки Татарстан
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