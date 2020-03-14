Слуцкий об очередном удалении: «В плане игры вдесятером «Рубин» — самая подготовленная команда»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги победного матча 22-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).

— Сейчас сложно говорить о качестве игры, над командой сложная ситуация. Могу поблагодарить ребят, потому что играя вдесятером выглядели организованно, даже пытались выбегать в контратаки. Только один момент явный я помню у «Арсенала».

У нас хорошая практика: в прошлой играли мы больше тайма играли вдесятером, в этой игре почти тайм были в меньшинстве. В плане игры вдесятером мы сейчас — самая подготовленная команда.

— Есть вопросы по сегодняшнему удалению?

— Есть конечно. Но какой смысл об этом говорить. Вопросы будут всегда. И первая желтая очень спорная. Второй момент я не видел, не готов сейчас более конкретно комментировать. Скажем так, когда мы играем с «Тамбовом» и Ойеволе обязан был показывать Еськов вторую желтую, но не показывает. Во всех эпизодах нам показывают. В таких матчах все может решить микроэпизод, а когда ты играешь в меньшинстве — это не микро, а макроэпизод, — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч Премьер».