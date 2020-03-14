«Рубин» одержал первую победу в РПЛ под руководством Слуцкого
«Рубин» в гостевом матче 22-го тура РПЛ с минимальным счетом обыграл тульский «Арсенал» (1:0).
Единственный мяч на 43-й минуте встречи забил Зурико Давиташвили. Сразу после перерыва за вторую желтую карточку был удален игрок казанцев Денис Макаров.
Это первая победа «Рубина» под руководством главного тренера Леонида Слуцкого, возглавившего клуб нынешней зимой.СпортФутбол Татарстан
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