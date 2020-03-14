Правительство предложило ввести карантин для людей из групп риска по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин для людей из групп риска по коронавирусу.



«У нас коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся в частности, из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили», — объяснил инициативу глава кабмина.

По его словам, «здесь медлить нельзя, нужна, в общем-то, быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания так, как это сделано в Москве», пишет ТАСС.



Также Мишустин сообщил о создании в России координационного совета по борьбе с коронавирусом. Кроме того, он потребовал сократить количество массовых мероприятий в регионах.

Ранее в Минздраве объяснили порядок оплаты больничных из-за карантина.