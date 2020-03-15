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Исследования: жители Казани чаще других срочно покупали авиабилеты в 2019 году

00:32, 15.03.2020
Исследования: жители Казани чаще других срочно покупали авиабилеты в 2019 году
Фото: pxhere.com

В 2019 году более половины клиентов сервиса Aviasales покупали авиабилеты за пару дней до вылета. Чаще всего это было замечено за жителями Казани — 62% билетов на рейсы из столицы Татарстана были куплены максимум за три дня до вылета.

Далее идут пассажиры из Москвы (61%), Екатеринбурга и Ростова-на-Дону (58%), Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Владивостока (57%) и Новосибирска (55%).

Отмечается, что только 23% клиентов сервиса покупают билеты примерно за неделю до поездки.

Ранее страховщики назвали самые безопасные для туристов страны в 2020 году.

Общество Татарстан
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