Страховщики назвали самые безопасные для туристов страны в 2020 году

Французская туристическая страховая компания Insurly назвала десять самых безопасных стран для путешествий в 2020 году. Безопасность специалисты оценивали по таки критериям, как наличие стихийных бедствий, транспорт, качество систем здравоохранения, уровень преступности и террористической угрозы.

На первом месте оказалась Швейцария, у нее имеется отличная система здравоохранения. Также в этой стране происходит мало насилия и транспортных происшествий.

Вторую строчку занял Сингапур, который мог бы занять первое место, если бы у него было лучшее качество воздуха. Тройку замыкает Норвегия. Отмечается, что северные страны часто имеют высокий рейтинг, когда речь заходит о глобальной безопасности.

Также в десятку попали Люксембург, Кипр, Исландия, Дания, Португалия, Финляндия и Япония, сообщает Express.

