СМИ: самолет Москва — Челябинск экстренно приземлился в Казани из-за сообщения о «минировании»
Самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, приземлился в Казани.
По данным источника ТАСС, лайнер подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку из-за авиадебошира на борту.
На данный момент выясняются все обстоятельства ЧП.
Позже стало известно, что причиной экстренной посадки стало сообщение об угрозе взрыва на борту воздушного судна.
Ранее в Казани экстренно сел самолет из Челябинска из-за сердечного приступа пассажира.Происшествия Татарстан
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