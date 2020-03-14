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СМИ: самолет Москва — Челябинск экстренно приземлился в Казани из-за сообщения о «минировании»

15:58, 14.03.2020
СМИ: самолет Москва — Челябинск экстренно приземлился в Казани из-за сообщения о «минировании»
Фото: realnoevremya.ru

Самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, приземлился в Казани.

По данным источника ТАСС, лайнер подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку из-за авиадебошира на борту.

На данный момент выясняются все обстоятельства ЧП.

Позже стало известно, что причиной экстренной посадки стало сообщение об угрозе взрыва на борту воздушного судна.

Ранее в Казани экстренно сел самолет из Челябинска из-за сердечного приступа пассажира.

Происшествия Татарстан
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