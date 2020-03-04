В Казани экстренно сел самолет из Челябинска из-за сердечного приступа пассажира
В Казани совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Челябинска в Москву. Причиной посадки стал сердечный приступ у одного из пассажиров.
«Наш рейс U6 609, следовавший по маршруту Челябинск — Москва, совершил вынужденную посадку в Казани по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров (сердечный приступ)», — передает сообщение авиакомпании «Интерфакс».
В Казани борт встретила скорая помощь. 60-летний мужчина доставлен в больницу.
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