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В Казани экстренно сел самолет из Челябинска из-за сердечного приступа пассажира

08:20, 04.03.2020
В Казани экстренно сел самолет из Челябинска из-за сердечного приступа пассажира
Фото: kzn.ru

В Казани совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Челябинска в Москву. Причиной посадки стал сердечный приступ у одного из пассажиров.

«Наш рейс U6 609, следовавший по маршруту Челябинск — Москва, совершил вынужденную посадку в Казани по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров (сердечный приступ)», — передает сообщение авиакомпании «Интерфакс».

В Казани борт встретила скорая помощь. 60-летний мужчина доставлен в больницу.

Общество Татарстан
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