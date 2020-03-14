Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения коронавирусом

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал о четырех этапах болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.



«Первый этап — это вирусемия. Безобидная простуда, ничего особого нет, семь-девять дней приблизительно в этом интервале», — сказал он в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия».

Далее с 9-го по 14-й день болезни ситуация «качественно меняется», так как в этот период формируется вирусно-бактериальная пневмония. В связи с этим врач должен «проявить свое искусство» по выявлению болезни на начальных этапах.

«Если эта ситуация не контролируется и болезнь прогрессирует, то наступают уже более серьезные осложнения, мы называем это острый респираторный дистресс-синдром, шок, человек дышать самостоятельно не может. Если быть точным, мы это называем некардиогенный отек легкого», — рассказал специалист.

Отек легких можно лечить с помощью машины искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Если человек переносит эту фазу, то иммуносупрессия, вызванная поражением приобретенного и врожденного иммунитета, становится губительной, и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы.

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