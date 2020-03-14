Минниханов и Шаймиев выразили соболезнования в связи с кончиной татарского композитора Рената Еникеева

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписали письмо с соболезнованиями родным и близким скончавшегося накануне татарского композитора Рената Еникеева.

«Светлая память о Ренате Ахметовиче Еникееве — талантливом музыканте и выдающемся татарском композиторе навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в тексте открытого письма.

Среди присоединившихся к соболезнованиям также спикер Госсовета РТ Фарид Мушаметшин, премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Саваров, министр култьтуры Татарстана Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и председатель Союза композиторов РТ Рашид Калимуллин.

Отмечается, что гражданская панихида по Ренату Еникееву состоится 15 марта в 10:00 в здании Союза композиторов Республики Татарстан, по адресу: г. Казань, ул. Лобачевского, 10.