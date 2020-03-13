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Cкончался татарстанский композитор Ренат Еникеев

18:11, 13.03.2020
Cкончался татарстанский композитор Ренат Еникеев
Фото: youtube.com

Скончался известный татарстанский композитор, заслуженный деятель искусств ТАССР и РСФСР, народный артист Татарстана, лауреат Госпремии РТ им. Г. Тукая Ренат Еникеев. Ему было 82 года.

«Композиторы России и Татарстана глубоко скорбят в связи с кончиной талантливого композитора, замечательного человека Рената Еникеева. Композиторское сообщество России с горечью приняло это известие. Ренат Ахметович был нашим учителем, другом и соратником», — передает пресс-служба Союза композиторов России слова председателя организации Рашида Калимуллина.

Ренат Еникеев родился 13 июня 1937 года в Казани. Пик его активной творческой деятельности пришелся на 70-е годы прошлого века.

ОбществоКультураПроисшествия Татарстан
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