Минпромторг Татарстана отменил намеченный на середину марта форум по энергоэффективности

Министерство промышленности и торговли РТ объявило о переносе на неопределенный срок международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии ТЭФ-2020.

Форум должен был пройти в Казани с 17 по 19 марта. Однако из-за введения особого санитарно-эпидемиологического режима в республике принято решение сдвинуть сроки.

О том, когда все же пройдет форум, в министерстве пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился ввести особый режим в республике для профилактики коронавируса. Сегодня на совещании правительства РТ он подчеркнул, что ограничения на массовые мероприятия вводятся ради здоровья граждан.