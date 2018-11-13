Варламов о доме Веденеева в Уфе: «Сначала сожгли одно здание, а теперь собираются снести и перестроить целый квартал»

Блогер Илья Варламов подверг критике чиновников мэрии Уфы за «уничтожение исторической среды» в городе. Об этом он сообщил в своем блоге.

По его словам, недавно на сайте администрации Уфы он заметил, что в архитектурных проектах не фугирует сохранение дома Веденеева и исторического квартала — «вместо них будет громада многофункционального комплекса в сочетании с лубочными фасадами-новоделами под старину».

«Сначала сожгли один дом, а теперь собираются снести и перестроить целый квартал. О таких мелочах, как сохранение исторической среды, пусть задумываются всякие неудачники. А чиновники мэрии Уфы будут сносить, строить и богатеть», — пишет Варламов

Блогер и журналист подытожил, что, «по оценкам экспертов, в среднем в Уфе уничтожают 16—17 исторических зданий в год; скоро от города ничего не останется».

Напомним, ранее Илья Варламов раскритиковал бывшего мэра города Ирека Ялалова после пожара в доме Веденеева. Уфимскому экс-градоначальнику досталось за слова о том, что историческое здание «всем надоело».