В Татарстане попал в аварию автобус из Башкирии
В Татарстане попал в аварию автобус из Башкирии, который ехал по маршруту Стерлитамак-Набережные Челны.
По словам очевидцев, ДТП произошло близ села Уруссу в Ютазинском районе РТ. В результате аварии пострадали около девяти человек По информации свидетелей, пострадать в ДТП могли девять человек.
Причина аварии неизвестна, сообщает агенство «Башинформ».
Ранее в Башкирии в аварию попал автобус с вахтовиками.Происшествия БашкортостанТатарстан
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