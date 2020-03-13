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В Татарстане попал в аварию автобус из Башкирии

22:15, 13.03.2020
В Татарстане попал в аварию автобус из Башкирии
Фото: скриншот

В Татарстане попал в аварию автобус из Башкирии, который ехал по маршруту Стерлитамак-Набережные Челны.

По словам очевидцев, ДТП произошло близ села Уруссу в Ютазинском районе РТ. В результате аварии пострадали около девяти человек По информации свидетелей, пострадать в ДТП могли девять человек.

Причина аварии неизвестна, сообщает агенство «Башинформ».

Ранее в Башкирии в аварию попал автобус с вахтовиками.

Происшествия БашкортостанТатарстан
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