В Башкирии в аварию попал ПАЗ с вахтовиками
Сегодня утром в Башкирии в ДТП попал автобус ПАЗ, перевозивший вахтовиков, и Renault Logan под управлением 40-летней местной жительницы.
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД республики, авария произошла около половины восьмого утра в Салавате. Автобус, доставлявший на работу 40 сотрудников одного из промышленных предприятий города, столкнулся с автомобилем Renault Logan.
Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Сейчас медики осматривают шестилетнего мальчика, находившегося в салоне легкового автомобиля.
На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства ДТП.ПроисшествияАвто Башкортостан
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