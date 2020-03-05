В Башкирии в аварию попал ПАЗ с вахтовиками

Фото: @gibdd_rb

Сегодня утром в Башкирии в ДТП попал автобус ПАЗ, перевозивший вахтовиков, и Renault Logan под управлением 40-летней местной жительницы.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД республики, авария произошла около половины восьмого утра в Салавате. Автобус, доставлявший на работу 40 сотрудников одного из промышленных предприятий города, столкнулся с автомобилем Renault Logan.

Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Сейчас медики осматривают шестилетнего мальчика, находившегося в салоне легкового автомобиля.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства ДТП.