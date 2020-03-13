РЖД вернут деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) разрешила вернуть деньги за невозвратные билеты. Это связано с отменой массовых мероприятий в нескольких регионах России, в том числе в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, для недопущения распространения коронавируса.



Вернуть деньги за «невозвратные» билеты можно с 14 марта по 10 апреля, говорится в сообщении ФПК. Пассажиры, которые находятся на карантине в связи с посещением стран, где активно распространяется коронавирус, могут сдать билеты после выхода.

Ранее в Минздраве объяснили порядок оплаты больничных из-за карантина.