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РЖД вернут деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса

21:10, 13.03.2020
РЖД вернут деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса
Фото: ru.wikipedia.org

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) разрешила вернуть деньги за невозвратные билеты. Это связано с отменой массовых мероприятий в нескольких регионах России, в том числе в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, для недопущения распространения коронавируса.

Вернуть деньги за «невозвратные» билеты можно с 14 марта по 10 апреля, говорится в сообщении ФПК. Пассажиры, которые находятся на карантине в связи с посещением стран, где активно распространяется коронавирус, могут сдать билеты после выхода.

Ранее в Минздраве объяснили порядок оплаты больничных из-за карантина.

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